Обозначь приставки: раздеваться-одеваться, разгибаться-нагибаться, разуваться-обуваться, снимать-надевать.

Русский язык
Обозначь приставки: раздеваться-одеваться, разгибаться-нагибаться, разуваться-обуваться, снимать-надевать.
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Гость:
1)раз и о 2)рази на 3)раз и об
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