Обозначь приставки: раздеваться-одеваться, разгибаться-нагибаться, разуваться-обуваться, снимать-надевать.
Русский язык
Обозначь приставки: раздеваться-одеваться, разгибаться-нагибаться, разуваться-обуваться, снимать-надевать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)раз и о 2)рази на 3)раз и об
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте и запишите предложения с однородными членами, соответствующие схемам ()-это круг (-) и (-) и (=), и (=) (---), и (---), и (---) ...
Русский язык
Литература
История
60 БАЛЛОВ! СРОЧНО! сравните быстрое присоединение Восточной Сибири к России с про??вижением европейцев по землям Америки