Придумайте и запишите предложения с однородными членами, соответствующие схемам ()-это круг (-) и (-) и (=), и (=) (---), и (---), и (---) (_._._) и (_._._) (-) и (-) (=) и (=)

Гость: Гость:

1. Я и сестренка очень красивые. 2. И гуляли, и бегали по парку собаки. 3. Срезали и деревья, и кустарники, и даже травы 4. Они везде и нигде 5. Папа и я ушли ловить рыбу и собирать грибы.