Составить 20 пищевых цепочек
Биология
Составить 20 пищевых цепочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибки и бактерии>дафния>карасик>щука>сом водоросли>циклоп>физы>карп фитопланктон> планктон> синец органические остатки> мотыль> окунь водная растительность> головастик>судак жук>лягушка>змея остатки еды>свинья>человек зерно>мышь>сова>кошка растения>заяц>волк рачки>голавль>жук-плавунец ил>трубочник>вьюн трава>зебра>лев роза>гусеница>ласточка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Физика
Литература