Составить 20 пищевых цепочек

Биология
Составить 20 пищевых цепочек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибки и бактерии>дафния>карасик>щука>сом водоросли>циклоп>физы>карп фитопланктон> планктон> синец органические остатки> мотыль> окунь водная растительность> головастик>судак жук>лягушка>змея остатки еды>свинья>человек зерно>мышь>сова>кошка растения>заяц>волк рачки>голавль>жук-плавунец ил>трубочник>вьюн трава>зебра>лев роза>гусеница>ласточка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
А Платонов цветок на земле разделить на 8 части и озаглавить
Ответить
Окружающий мир
Почему вещи пришедшие из прошлого бесценные Сокровища для современного человека
Ответить
Физика
Какие виды блоков используются в подъемном кране для поднятия грузов? Какова их р??ль?
Ответить
Математика
Реши задачу Расстояние между двумя городами 861 км
Ответить
Литература
А что какое папочка√
Ответить