Какой подвиг совершил руслан
Литература
Какой подвиг совершил руслан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победил Черномора ( отрезал его бороду, в которой была вся сила) и спас Людмилу
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