СРОЧНО! Мне на завтра нужно сочинение-описание класса, помогите!без повторов и не ??енее 1 тетрадного листа, спасибо заранее!

Гость: Гость:

Я учусь в 8А классе, в средней образовательной школе №47. Сейчас я расскажу Вам о нашем классе.Наш класс… Почти восемь лет мы проучились вместе, лишь некоторые перешли в другие школы, а некоторые пришли к нам, влились в наш большой коллектив. Двадцать пять пар любопытных глаз и быстрых ног, из них 13 мальчиков и 12 девочек.Мы так похожи и в то же время так отличаемся друг от друга. Знаем, с кем лучше учиться, а с кем — отдыхать, кем можно восхищаться, а кого — подразнить. Все вместе мы образуем большое, неуемное существо — 8А класс. Оно имеет свои привычки, и учителя никогда не ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в класс с закрытыми глазами.