Помогите пожалуйста срочно фонетический разбор слова (блукає) укр.яз

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Помогите пожалуйста срочно фонетический разбор слова (блукає) укр.яз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[б л у к а й е ] 6 букв, 7 звуків.Наголос постав на букву "а" (вертикальною, невеликою рискою)
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