Какой политический лидер прошлого или современности вам интересен больше других ? Попытайтесь , опираясь на комплекс факторов , перечисленных М. Г. Херманн , охарактеризовать его . Изучение множества методов определения лидерс...

Обществознание

Какой политический лидер прошлого или современности вам интересен больше других ? Попытайтесь , опираясь на комплекс факторов , перечисленных М. Г. Херманн , охарактеризовать его . Изучение множества методов определения лидерства позволяет выделить четыре подхода. Первый подход заключается в том, что лидер определяет цели и указывает направление своим сторонникам, дает им обещания и увлекает за собой. В этом подходе к лидерству центром внимания является лидер и его характерные черты. Зная, что представляет собой данный лидер, каковы цели его стратегии, мы можем охарактеризовать и то, как он выполняет свою руководящую роль. Именно из такого имиджа лидера выросло представление о «великом человеке» и особый подход к его руководящей роли. Сторонники второго подхода воспринимают лидера как «коммивояжера». В этом случае лидерство подразумевает внимательное отношение к потребностям людей и помощь им в удовлетворении этих потребностей. Чуткое реагирование на потребности и желания людей столь же важны, как и способность убедить людей в том, что вы можете помочь им. Согласно этой точке зрения, все, что происходит, зависит от взаимоотношений между лидером и его последователями. Третий подход к лидерству заключается в том, что в лидере видят «марионетку», то есть лидером руководят и придают ему силу его сторонники, которые дергают за ниточки и заставляют лидера двигаться. Лидер является агентом группы, отражающим ее цели и работающим от ее имени. Чтобы понять, как в данном случае осуществляется руководящая роль, необходимо изучать ожидания и цели последователей. Четвертый подход к лидерству состоит в том, что лидер рассматривается в качестве «пожарника». В данном случае руководящая роль возникает в ответ на то, что происходит в окружающей действительности. Поэтому, изучая окружающую действительность, в которой возникает феномен лидерства, мы можем понять его природу. Окружающая действительность создает спрос, препятствия и открывает возможности для лидера и его последователей. Если провести опрос на улице, то, вероятно, можно.. . обнаружить, что ожидания в отношении сильного политического лидера включали бы в себя все четыре подхода к нему. Такой лидер должен был бы обладать даром предвидения, но в то же время должен был бы чутко реагировать на желания своих последователей и быть способным заставить работать их ради убеждений в подходящее для действий время.

Автор: Гость