Скільки чотирицифрових чисел які діляться на 10

Алгебра
Скільки чотирицифрових чисел які діляться на 10
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