Опишите вид индийского слона по критериям 58 баллов

Биология
Опишите вид индийского слона по критериям 58 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
его два вида:лесной африканский слон (Loxodonta cyclotis) и саванновый африканский слон (Loxodonta africana), являются потомками Proboscidea – древнего животного с хоботом.Слоны, обитающие сегодня произошли от двух различных, развившихся параллельно ветвей предков. Обе из них получили развитие, когда на земле господствовали динозавры. Именно тогда на территории современного Египта появились Moeritheres – животные, похожие па тапира. Это происходило в палеоценовой эпохе (65 млн. лет назад).

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