Поезд прошёл 352км .Первые 3ч он шёл со скоростью 48км/ч. Остальную часть пути поезд п??ошёл за 4ч . С какой скоростью поезд прошёл остальную часть пути?
Математика
Поезд прошёл 352км .Первые 3ч он шёл со скоростью 48км/ч. Остальную часть пути поезд п??ошёл за 4ч . С какой скоростью поезд прошёл остальную часть пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48*3=144 км поезд прошел за 3 часа 352-144=208 км прошел за 3 часа 208:4=52 км/час Ответ: остав.путь поезд шел со скоростью 52 км/час
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