Поезд прошёл 352км .Первые 3ч он шёл со скоростью 48км/ч. Остальную часть пути поезд п??ошёл за 4ч . С какой скоростью поезд прошёл остальную часть пути?

Математика

Поезд прошёл 352км .Первые 3ч он шёл со скоростью 48км/ч. Остальную часть пути поезд п??ошёл за 4ч . С какой скоростью поезд прошёл остальную часть пути?

Автор: Гость