Какой признак характерисует понятие индивидуальность

Обществознание
Какой признак характерисует понятие индивидуальность
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Автор: Гость
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Гость:
Отдельно учится от всех или к примеру школьник отстает от класса ему нужен рипетитор
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