Какой рельеф у мёртвого моря

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Мертвое море находится в тектонической впадине, образовавшейся вследствие так называемого афро-азиатского разлома, который произошел в эпоху где-то между концом третичного и началом четвертичного периода, т.е. более 2-х миллионов лет назад. Площадь акватории – 1050 кв. км, длина – 76 км, максимальная ширина – 17 км, его глубина в среднем составляет 356 метров, а наибольшая глубина — 793 метра. Озеро расположено в самой низкой части меридиональной рифтовой впадины Эль-Гор (Гхор), днище которой находится ниже уровня Мирового океана на 400 метров (самая низкая точка Земного шара) и на протяжении более 200 км. В пределах впадины, также, расположено Тивериадское озеро, через которое протекает река Иордан, это единственная река впадающая в Мертвое море с севера. Но пополнение пресной водой происходит также за счет многочисленных минеральных источников и родников с востока и запада. Они могут приносить каждый день в Мертвое море до 7 миллионов тонн воды, которая уже никуда отсюда не вытекает, выхода море не имеет, является бессточным, и сильный зной Иорданской долины быстро испаряет ее. В жаркий, летний день, уровень Мертвого моря, может понизиться на целых два - три сантиметра из-за испарения, что делает остающуюся воду все более и более соленой из-за накопления минералов. Эти условия во многом и определяют уникальность состава воды и грязей Мертвого моря. В своих теперешних очертаниях Мертвое море существует более 5000 лет. Во впадине Мертвого моря выделяются две отдельные котловины; северная часть наиболее глубокая, в южной же, на долю которой приходится примерно 1/3 площади, глубина не превышает 10 м., здесь мелководье, на поверхности воды собираются соляные глыбы, у берега плещутся соляные «грибы». На стыке этих котловин с востока в акваторию глубоко вдается п-ов Эль-Лисан; здесь ширина озера составляет всего 4 км. С запада Мертвое море окружено Иудейскими горами, а с востока Моавскими горами, часто образующими высокие (до 750–1200 м) крутые береговые уступы. Наибольшие относительные превышения рельефа на юго-востоке, где на расстоянии ок. 9 км от берега поднимается пик высотой 1627 м. Вот