Какой результат не может получиться, если перемножить три однозначных числа? а)125 б)315 в)49 г)117 срочнооооо!
Математика
Какой результат не может получиться, если перемножить три однозначных числа? а)125 б)315 в)49 г)117 срочнооооо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим все числа на множители: - данное число не может получиться, если перемножить 3 однозначных числа, так как здесь только 2 множителя. - данное число не может получиться, если перемножить 3 однозначных числа. Так как 13 двухзначное число.
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