Какой сигнал о разнообразных неполадках в организме обычно получает голлвной мозг? Выбери правильный ответ: звуковой, нервный импульс, световой, чувствительный.

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Какой сигнал о разнообразных неполадках в организме обычно получает голлвной мозг? Выбери правильный ответ: звуковой, нервный импульс, световой, чувствительный.

Автор: Гость