Какой сигнал о разнообразных неполадках в организме обычно получает голлвной мозг? Выбери правильный ответ: звуковой, нервный импульс, световой, чувствительный.

Окружающий мир
Какой сигнал о разнообразных неполадках в организме обычно получает голлвной мозг? Выбери правильный ответ: звуковой, нервный импульс, световой, чувствительный.
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____________________________________________________________________________________НЕРВНЫЙ____________________________________________________________________________________________
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