Составь синквейн со словом одежда
Русский язык
Составь синквейн со словом одежда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одежда. праздничная,модная. согревает, украшает,защищает. одежда-визитная карточка человека одежда. рабочая,повседневная. фиксирует, информирует ,стимулирует. встречают по одёжке, провожают-по уму. кокон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Математика
Даны три числа, сумма которых равна 333. Первое число второго на 6, а третье число меньше второго на 6. Найдите меньшее из этих трёх чисел. помоги...