Помогите плиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз!!!!!!!! 178

Математика
Помогите плиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз!!!!!!!! 178
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем, сколько воды выкачивали за 1ч большие насосы 5*4537=22685 л 2) найдем, сколько воды выкачивали за 1ч малые насосы 2120*3=6360 л 3) найдем, сколько всего воды выкачивали за 1ч все насосы 22685+6360=29045л 4) найдем, сколько воды было выкачано всеми насосами за 6ч 29045*6=174270 л Ответ: 174 270 л
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