Какой слой дерева связан с ростом дерева в толщину?Какой тканью представлен этот ??лой?Что можно узнать по годичным кольцам?
Биология
Какой слой дерева связан с ростом дерева в толщину?Какой тканью представлен этот ??лой?Что можно узнать по годичным кольцам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По годичным кольцам можно узнать возраст дерева
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