Какой слой дерева связан с ростом дерева в толщину?Какой тканью представлен этот ??лой?Что можно узнать по годичным кольцам?

Биология

Какой слой дерева связан с ростом дерева в толщину?Какой тканью представлен этот ??лой?Что можно узнать по годичным кольцам?

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