Какой тип фактуры использовали композиторы в пьесах : "подснежник" Чайковского , "смерть Озе" Грига, "итальянская песенка" Чайковского, "инвенция" Баха
Музыка
Какой тип фактуры использовали композиторы в пьесах : "подснежник" Чайковского , "смерть Озе" Грига, "итальянская песенка" Чайковского, "инвенция" Баха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайковского инвенция Баха
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