Какой тип общества не выделяется в общественных науках? а) индустриальный б) до??ндустриальный в) постиндустриальный г) внеиндустриальный
Обществознание
Какой тип общества не выделяется в общественных науках? а) индустриальный б) до??ндустриальный в) постиндустриальный г) внеиндустриальный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внеиндустриальный. типы общества идут так: в начале доиндустриальный потом индустраальный и после - постиндустриальный
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