Какой тип общества не выделяется в общественных науках? а) индустриальный б) до??ндустриальный в) постиндустриальный г) внеиндустриальный

Обществознание

Какой тип общества не выделяется в общественных науках? а) индустриальный б) до??ндустриальный в) постиндустриальный г) внеиндустриальный

Автор: Гость