Какой угол называется вписанным в окружность
Геометрия
Какой угол называется вписанным в окружность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это угол,вершина которого лежит на окружности,а обе стороны пересекают эту окружность
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