Площадь кольца S можно вычеслить по формуле S=п=(R2-r2). Найдите площадь кольца,если R=6??м,r=4см, п=3,14. ответ:

Алгебра
Площадь кольца S можно вычеслить по формуле S=п=(R2-r2). Найдите площадь кольца,если R=6??м,r=4см, п=3,14. ответ:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= п*(R^2 - r^2)      S= 3,14*(6^2-4^2)=3,14*(36-16)=3,14*20=62,8 (кв.см)
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