Вопрос: He was worried because he (lose) ...... he passport ответы: a)lost b)looses c)was lost d)had lost какой ответ правильный?

Английский язык

