Что Пушкин ценит в Дубровском.Пожалуйста кратко.Предложений 5.

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Как по мне,Пушкин ценит в Дубровском образованность,он изображает его,как человека с лучшими качествами ума и сердца.Пушкин специально сравнивает Дубровского и Троекурова,ведь это два противоположных персонажа.Пушкин восхищается тем,что молодости Дубровский отказался от финансовой помощи Троекурова.На мой взгляд, Дубровский - мудрый,справедливый,гордый,несмотря на свой не знатный род,как упоминал писатель.Дубровский-добрый персонаж,к его чертам характера стоит стремится.