Какой процесс называют электрометаллургией

Гость: Гость:

Электрометаллургия — процесс получения металлов, основанный на электролизе, т. е. выделении металлов из растворов или расплавов их соединений при пропускании через них постоянного электрического тока. Этот метод применяют главным образом для получения очень активных металлов – щелочных, щелочноземельных и алюминия, а также производства легированных сталей.