Морфологический разбор слова дует помогите пожалуйста

Русский язык
Морфологический разбор слова дует помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дурет-корень и все помоему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста перевести на казахский: Однажды появилось на свет семечко.Он?? начало рости но вдруг у него на пути начали рости сорняки. Они н...
Ответить
Русский язык
Найди начальную форму имени прилагательного
Ответить
Русский язык
Помогите пж выдели в каждом предложении его грамматическую основу назовите второстепенные члены предложения дай 10 баллов
Ответить
Математика
У продавца осталось 840 пачек черного чая от зеленого в 3 раза меньше На сколько бол??ше пачек осталось черного чая зеленого
Ответить
География
Сколько часовых поясов в Китае
Ответить