Помогите пожалуйста перевести на казахский: Однажды появилось на свет семечко.Он?? начало рости но вдруг у него на пути начали рости сорняки. Они не давали не свет от солнца ни прорости семечку. Семечко стало просить помощи у ж...
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста перевести на казахский: Однажды появилось на свет семечко.Он?? начало рости но вдруг у него на пути начали рости сорняки. Они не давали не свет от солнца ни прорости семечку. Семечко стало просить помощи у животных но они не обращали на него внимание и семечко уже потеряло надежду. Тут проходил старик. Семечко решила и у него попросить о помощи. Старик решил помочь. Выкопал сорняки, взял тюбетейку набрал в неё воды и напоил семечко. Теперь старик стал ухаживать за ним. И вскоре у него набрался целый мешок семян. Так и началась дружба семечка и человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бірі өсу semechko.Ono басталуын жарық келді, бірақ содан кейін оның жолында арамшөптер өсуін бастады. Олар берген жоқкүн немесе қабығы тұқым түскен жоқ жеңіл. Тұқым жануарлар көмек сұрап келеді, бірақ олар оған назар аудармаған және тұқым үміт жоғалтты. Содан кейін ер адам өтті. Тұқым және ол көмек сұрауға шешім қабылдады. Жастағы ер көмектесуге шешім қабылдады. Арамшөптер тақия оның суда жинады алып, тұқым суарылатын қазып. Енді қария оған қамқорлық бастады. Ал көп ұзамай, ол тұқым сөмкені көтерді. Осылайша достық және адам тұқым бастады
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