Помогите пожалуйста перевести на казахский: Однажды появилось на свет семечко.Он?? начало рости но вдруг у него на пути начали рости сорняки. Они не давали не свет от солнца ни прорости семечку. Семечко стало просить помощи у ж...

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста перевести на казахский: Однажды появилось на свет семечко.Он?? начало рости но вдруг у него на пути начали рости сорняки. Они не давали не свет от солнца ни прорости семечку. Семечко стало просить помощи у животных но они не обращали на него внимание и семечко уже потеряло надежду. Тут проходил старик. Семечко решила и у него попросить о помощи. Старик решил помочь. Выкопал сорняки, взял тюбетейку набрал в неё воды и напоил семечко. Теперь старик стал ухаживать за ним. И вскоре у него набрался целый мешок семян. Так и началась дружба семечка и человека

Автор: Гость