Найди начальную форму имени прилагательного

Гость: Гость:

Форма м.р., ед.ч., им.п., т.к. именно она является первой в парадигме имени прилагательного. Выделяются прилагательные, которые не могут обозначать мужские признаки, поэтому у них начальной формой будут прилагательные женского рода, ед.ч. им.п.: замужняя. В предложении могут употребляться прилагательные в переносном значении, имеющие форму мн.ч., им.п. Именно они и выступают в качестве начальной формы: У него медвежьи глаза.