Найди начальную форму имени прилагательного

Русский язык
Найди начальную форму имени прилагательного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма м.р., ед.ч., им.п., т.к. именно она является первой в парадигме имени прилагательного. Выделяются прилагательные, которые не могут обозначать мужские признаки, поэтому у них начальной формой будут прилагательные женского рода, ед.ч. им.п.: замужняя. В предложении могут употребляться прилагательные в переносном значении, имеющие форму мн.ч., им.п. Именно они и выступают в качестве начальной формы:  У него медвежьи глаза.
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