Найдите сумму : - 4 + ( - 5 ) + 15
Математика
Найдите сумму : - 4 + ( - 5 ) + 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4-5+15=6 -4-5=-9 -9+15=6
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