Найти наибольшее и наименьшее значение функции на заданном отрезке у=2 корень их X-X, [0;4]
Математика
Найти наибольшее и наименьшее значение функции на заданном отрезке у=2 корень их X-X, [0;4]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дана функция Y = √X - X Производная функции Корень производной 1 - 2√Х = 0 √Х = 0,5 Х = 0,25 Вычисляем экстремум У = 2*0,5 - 0,25 = 0,75 - ОТВЕТ
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