Футбольный клуб состоит из 200 игроков. 10% - русские. Вычислите, сколько иностранных игроков нужно убрать из клуба, что бы русские составили 20% общего состава?

Алгебра

Футбольный клуб состоит из 200 игроков. 10% - русские. Вычислите, сколько иностранных игроков нужно убрать из клуба, что бы русские составили 20% общего состава?

Автор: Гость