Футбольный клуб состоит из 200 игроков. 10% - русские. Вычислите, сколько иностранных игроков нужно убрать из клуба, что бы русские составили 20% общего состава?
Алгебра
Футбольный клуб состоит из 200 игроков. 10% - русские. Вычислите, сколько иностранных игроков нужно убрать из клуба, что бы русские составили 20% общего состава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как надо убрать половину иностранного состава
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