Какому числу может быть равна сумма АВС+ВСА+САВ,если А+В+С=18?
Математика
Какому числу может быть равна сумма АВС+ВСА+САВ,если А+В+С=18?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+6+6=18.Вот так.Получится......
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