(x-1)(x+2)= раскройте скобки
Алгебра
(x-1)(x+2)= раскройте скобки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-1)(x+2)=x^2-x+2x-2=x^2+x-2
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