Умоляю, ребятки, помогите с физикой((

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1. рассматриваем 1 тело. по оси ox мы видим, что его начальная координата равна x0 = 8 м проекцию скорости можно посчитать так: v = (x - x0)/t, т.е. от конечной координаты отнять начальную и получившийся результат поделить на промежуток времени, в течение которого произошло изменение координаты координаты берете любые, лишь бы целые. v = (4 - 8)/1 = -4 м/c уравнение движения имеет вид (так как у нас просто прямая, а не парабола, то движение - равномерное, соответственно, зависимость v(t) пишу для равномерного движения): x(t) = x0 + v0(x) t. у нас x0 = 8 м v0(x) - начальная скорость тела. как ее найти? - очень просто. так как движения равномерное, то скорость тела на ЛЮБОМ промежутке графика одинакова. т.е., v0(x) = -4 м/c. и получаем уравнение: x(t) = 8 - 4t 2. уравнение пути при равноускоренном движении имеет вид S = v0 t + (a t²)/2 пусть начальная скорость санок равна нулю. тогда S = (a t²)/2. отсюда a = (2 S)/t² = 144/144 = 1 м/c² уравнение скорости при равноускоренном движении имеет вид v = v0 + a t начальной скоростью мы пренебрегли, тогда v = a t = 12 м/c 3. x = 100 + 20t - 5t² уравнение координаты при равноускоренном движении имеет вид x(t) = x0 + v0(x) t + (a(x) t²)/2 просто сравниваем данные уравнения. получаем, что x0 = 100 м, v0(x) = 20 м/c, a(x) = -10 м/c² (так как в формуле a/2) уравнение скорости от времени: v(t) = 20 - 10t (v0 + at) тело движется равнозамедленно прямолинейно 4. перемещение - вектор, соединяющий начальное положение тела с конечным путь - длина траектории равноускоренное движение - ... Удачи