Сократить 1) 6*14/7*30 2) 22*10/15*33 3) 9*2*3/8*18*21 4) 8*7+8*3/16*25-16*5 ♡За Ранее Спасибо!!!♡
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Сократить 1) 6*14/7*30 2) 22*10/15*33 3) 9*2*3/8*18*21 4) 8*7+8*3/16*25-16*5 ♡За Ранее Спасибо!!!♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84:210=84/210=22/42 2)220:495=220/495=2,25 3)54:3024=54/3024=56 4)80:400-80=50-80=50/80=1.6
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