Какому талантливому карфагенскому полководцу , принявшему яд , не желая стать пле??ником , принадлежат слова : " Снимем тяжкую заботу с плеч римлян , которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика " ?
История
Какому талантливому карфагенскому полководцу , принявшему яд , не желая стать пле??ником , принадлежат слова : " Снимем тяжкую заботу с плеч римлян , которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика " ?
Ответ(ы):
Гость:
Ганнибала это были последние слова
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