Какова масса кажд.груза,если их общая масса 24кг? Рычаг находится в равновесии.

Физика
Какова масса кажд.груза,если их общая масса 24кг? Рычаг находится в равновесии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано d1=3*X    d2=5*X    m1+m2=M=24 кг    m1-?   m2- ? из условия равновесия F1*d1=F2*d2 m1*g*3*X=m2*g*5*X m1*3=(24-m1)*5 3*m1+5*m1=120 8*m1=120 m1=15 кг m2=24-15=9 кг
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