Определите температуру 16 г кислорода, что находится под давлением 1 МПа и занимает объем 1,6 л.
Физика
Определите температуру 16 г кислорода, что находится под давлением 1 МПа и занимает объем 1,6 л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m = 16*10^-3 кг M = 32*10^-3 кг/моль P = 10^6 Па V = 1,6*10^-3 м^3 T - ? решение P V = m R T / M => T = P V M / m R T = 10^6 * 1,6*10^-3 * 32*10^-3 / 16*10^-3 * 8,31 = 51,2 / 132,96*10^-3 = 385, 078 K
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