В холодильнике лежат 20 йогуртов: клубничные и вишневые. известно, что среди любых 12 йог-тов имеется хотя бы один вишневый. СКОЛЬКО КЛУБНИЧНЫХ ЙОГУРТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ЕСЛИ ИХ MAX ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО????

Математика

В холодильнике лежат 20 йогуртов: клубничные и вишневые. известно, что среди любых 12 йог-тов имеется хотя бы один вишневый. СКОЛЬКО КЛУБНИЧНЫХ ЙОГУРТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ЕСЛИ ИХ MAX ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО????

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