В холодильнике лежат 20 йогуртов: клубничные и вишневые. известно, что среди любых 12 йог-тов имеется хотя бы один вишневый. СКОЛЬКО КЛУБНИЧНЫХ ЙОГУРТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ЕСЛИ ИХ MAX ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО????

Математика
В холодильнике лежат 20 йогуртов: клубничные и вишневые. известно, что среди любых 12 йог-тов имеется хотя бы один вишневый. СКОЛЬКО КЛУБНИЧНЫХ ЙОГУРТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ЕСЛИ ИХ MAX ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО????
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Гость:
Что значит если их мах?
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