Какова масса кажд. груза,если их общая масса 24кг?? рычаг в равновесии.
Физика
Какова масса кажд. груза,если их общая масса 24кг?? рычаг в равновесии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 первый груз 15 второй
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