Игра стоит 50руб. У Жени есть монеты по10руб. И по 5руб. Он подал на кассу 8монет чтобы оплатить покупку без сдачи.Сколько штук монет по 10руб. и сколько штук монет по 5руб . заплатил Женя
Математика
Игра стоит 50руб. У Жени есть монеты по10руб. И по 5руб. Он подал на кассу 8монет чтобы оплатить покупку без сдачи.Сколько штук монет по 10руб. и сколько штук монет по 5руб . заплатил Женя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 монет по 5 рублей 2 монеты по 10 рублей
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