Игра стоит 50руб. У Жени есть монеты по10руб. И по 5руб. Он подал на кассу 8монет чтобы оплатить покупку без сдачи.Сколько штук монет по 10руб. и сколько штук монет по 5руб . заплатил Женя

Математика

Игра стоит 50руб. У Жени есть монеты по10руб. И по 5руб. Он подал на кассу 8монет чтобы оплатить покупку без сдачи.Сколько штук монет по 10руб. и сколько штук монет по 5руб . заплатил Женя

Автор: Гость