Рассказ о Петре 1 по окружающему миру для 4 класса

Окружающий мир
Рассказ о Петре 1 по окружающему миру для 4 класса
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Автор: Гость
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Гость:
Прочитал по смыслу и положил перед сном под подушку и спи.
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