Помогите, пожалуйста с проверкой орфографии и пунктуации. Мама с папой не хотели заводить домашних животных из-за постоянной занятости и нехватке свободного времени. Как я с сестрёнками их не уговаривал, их было не переубедить...

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Помогите, пожалуйста с проверкой орфографии и пунктуации. Мама с папой не хотели заводить домашних животных из-за постоянной занятости и нехватке свободного времени. Как я с сестрёнками их не уговаривал, их было не переубедить. Но однажды мама увидела в интернете объявление о том, что в добрые руки отдаются "солнечные" котята и не смогла устоять перед обаятельным фото персиковых мурлык. За котёнком мы поехали всей семьёй. Нам на выбор представили пять рыже-персиковых мордочек. Не долго думая мы выбрали самого шустрого. Забрав котёнка мы помчались домой, что бы поближе с ним познакомиться. Зайдя домой, мама выпустила котёнка, что бы он осмотрел свои новые владения. А мы всей семьёй стали думать как же его назвать? После целой кучи вариантов остановились на кличке "Персик". Это имя ему очень подходило, ведь его шёрстка очень красивого персикового цвета. Прошло время, Персик обжился, подрос и превратился в настоящего красавца- кота. Его шерсть немного поменяла цвет. Она стала персикового цвета с рыжими полосками, а на шее у него беленький "воротничок". Сейчас нашему любимому "солнышку" 3 года. Могу сказать одно- Персик у нас кот с характером! Он не любит, когда ему навязывают своё общение. Большую часть дня предпочитает валяться на диване в гордом одиночестве. А если кто-то посмеет ему помешать наслаждаться тишиной и спокойствием, он с недовольством уходит с любимого места под стол или диван, где его никто не потревожит. Мой папа для Персика авторитет. Он его уважается и всегда слушается. Поласкаться котик подходит чаще всего к маме. Наверное, чувствует, что благодаря её решению у него есть "крыша над головой". А вот над моими сестрёнками он откровенно издевается. Девочки не могут спокойно ходить по квартире. Если они невзначай перейдут ему дорогу, Персюлич без предупреждения кусает и царапает их за ноги. Меня кот никогда не обижает. Даже не знаю почему... Видимо потому, что я его очень сильно люблю, никогда не обижаю и разрешаю спать с собой в кровати. Ну, а мой младший братик для Персика- большая игрушка, то есть он для Лёши игрушка. Лёшка может таскать его за усы и хвост, залезть в уши и ещё много чего с ним творить, но кот терпит все его игры и никогда с ним не огрызается. За кормление кота отвечаю я и сестрёнки. Мы следим за тем, что бы в его миске постоянно была свежая чистая вода и сухой корм. А вот лакомствами его балуют родители. Мама, когда готовит, подкармливает Персика мясом, а папа время от времени угощает его любимым "влажным" кормом из пакетиков. Убирать за котиком горшок мама нам пока не доверят. Делает это сама. А вот за водные процедуры у нас отвечает папа. Только он может с ним справиться в ванной. Персик терпеть не может купаться, но когда с ним в ванной мой папа, то он послушно моется с шампунькой для кошек и не пытается улизнуть. Но, как это ни странно, Персюлич очень любит сушить свою шёрстку феном. Эту работу родители доверяют нам. Вот такой у нас своенравный капризный кот. Несмотря на все недостатки характера, мы все его очень любим. Ведь он наш друг, который всегда дежурит у наших кроватей, если мы болеем, который поиграет с нами, если нам скучно и который никогда не даст себя в обиду. Если бы нам предложили поменять Персика на самого ласкового и покладистого кота в мире, мы ни за что не согласились бы, ведь он наш самый верный друг!

Автор: Гость