Помогите пожалуйста составьте сложноподчиненные предложения по следующим схем??м
Русский язык
Помогите пожалуйста составьте сложноподчиненные предложения по следующим схем??м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Хотя и без энтузиазма, я думал о том, что надо бы решить эту задачу. 2. Когда ел и когда спал, я не мог прекратить мечтать о домике на дереве. 3. Я бежал по мокрой траве, пока все кроссовки не стали мокрыми, как сумасшедший. 4. Если бы я подумал и если бы прекратил спорить, сразу бы понял, что я совершаю ошибку.
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