Сделать синтаксический разбор предложения: Точно сговорившись , мы сделали в воздух два выстрела , затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли.

Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения: Точно сговорившись , мы сделали в воздух два выстрела , затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно сговорившись - подчеркивается как обстоятельство, т. к. это деепричастный оборот; мы - подлежащее, сделали - сказуемое; в воздух - обстоятельство; два выстрела - дополнение; бросились и стали бросать - сказуемые; к огню и в него - обстоятельства, водоросли - дополнение.
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