Сделать синтаксический разбор предложения: Точно сговорившись , мы сделали в воздух два выстрела , затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли.

Гость: Гость:

Точно сговорившись - подчеркивается как обстоятельство, т. к. это деепричастный оборот; мы - подлежащее, сделали - сказуемое; в воздух - обстоятельство; два выстрела - дополнение; бросились и стали бросать - сказуемые; к огню и в него - обстоятельства, водоросли - дополнение.