Напиши мини сочинение на одну из предложенных тем какого человека вы зовете великим лес в разные времена года

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Лес. Вы бывали летом в лесу? Прогулки по лесу - это так приятно, а наблюдательному человеку еще и интересно. Лес обязательно одарит такого человека своими дарами. Вон под елкой вырос гриб. Бархатная коричневая шляпка, плотная белая ножка. Это белый гриб, можно сказать, король всех грибов. Даже одного гриба достаточно, чтобы мама приготовила вкусный суп. А невдалеке от него еще один красавец. Красная глянцевая шапочка с белыми крапинками так и зовет, так и манит. Но лучше на его зов не поддаваться, это мухомор, он ядовитый. Идешь по лесу и почти все время слышишь, как кричит птица. Это сорока. Она видит приближение человека и начинает галдеть, предупреждает остальных зверей и птиц: " В лесу чужой". Гуляя по лесу, то и дело попадаешь в колючие заросли. Это ежевика, действительно колючее растение, оно больно царапает руки. Зато какие ягоды сладкие. Черные, блестящие, крупные. Лесная малина помельче. Зато по сладости не уступает. А если глянуть под ноги, то можно увидеть и трилистнички земляники, а над ними - маленькие яркие ягодки, такие вкусные и душистые. Но даже если ничего съедобного в лесу не найдешь, то все равно встретишь много интересного. Можно обнаружить следы животного, можно услышать стук дятла или даже увидеть, как мелькает на стволе его красная головка. Можно собрать гербарий из листьев или цветов. Летом в лесу никогда не бывает скучно.