Ребята приведите пожалуйста примеры почему мне больше нравится аэробика, а не хоккей
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Ребята приведите пожалуйста примеры почему мне больше нравится аэробика, а не хоккей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на аэробике невозможно получить травмы. 2. аэробика полезна для здоровья
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