Какова масса углекислого газа CO2 растворена в бутылке с лимонадом объёмом 0,5 л, если на одну молекулу газа приходится 5,56*10 5 молекул воды?

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При столь низкой концентрации углекислого газа можно считать плотность раствора равной 1. M(CO2)=12+16*2=12+32=44(г/моль) M(H2O)=2+16=18(г/моль) Пусть в растворе содержится n моль CO2, тогда (количество молекул на моль - величина постоянная) 44n+5.56*10^5n*18=500 n=500/(44+18*5.56*10^5)=5*10^-5(моль) m(CO2)=5*10^-5*44=0.0022(г) На 1.5л 0.0066г, на 2л - 0.0088г CO2 соответственно.