ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! номер 521 спс
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ!!! номер 521 спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*7=21(ч)- работал 1-ый рабочий 2) 2*8=16(ч)- работал 2-ой рабочий 3) 21+16=37(ч)- вместе 4) 481:37=13(д)-делали за 1 час 5) 21*13=273(д)- изготовил 1-ый рабочий 6) 16*13=208(д)-изготовил 2-ой рабочий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
О каком типе погоды говорится в описании? Зимой преобладает морозная погода, лето?? пасмурная и дождливая. Летние температуры не превышают плюс 5 г...
Геометрия
Українська література