Какова научность учебников?
Обществознание
Какова научность учебников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научность учебников такова чтобы Мы были умные умели решать задачи математический и жизненные задачи чтобы мы знали все что нужно делать при такой или иной ситуации а главное чтобы не бы лодырями и чем то себя занимать а не сидеть Возле телевизора и т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Математика
Точка C лежит на отрезке A B Найдите длину отрезка А B если а ц равна 8 сантиметров а длина отрезка CD в 3 раза больше длины отрезка AC