Какова научность учебников?

Гость: Гость:

Научность учебников такова чтобы Мы были умные умели решать задачи математический и жизненные задачи чтобы мы знали все что нужно делать при такой или иной ситуации а главное чтобы не бы лодырями и чем то себя занимать а не сидеть Возле телевизора и т.п.