Какова научность учебников?

Обществознание
Какова научность учебников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Научность учебников такова чтобы Мы были умные умели решать задачи математический и жизненные задачи чтобы мы знали все что нужно делать при такой или иной ситуации а главное чтобы не бы лодырями и чем то себя занимать а не сидеть Возле телевизора и т.п.
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