Какова производная функции у=8хlnx-4cos5x.Заранее спасибо)))

Математика
Какова производная функции у=8хlnx-4cos5x.Заранее спасибо)))
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